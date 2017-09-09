Названы самые популярные виды спорта на площадке "Москва ставит рекорды"

Пляжный волейбол во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017

Пляжный волейбол во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Скалолазание, паркур и скейтбординг стали самыми популярными видами спорта в День города на площадке "Москва ставит рекорды", расположенной на Тверской улице в Москве, сообщили РИА Новости в столичной мэрии.

Площадка "Москва ставит рекорды" посвящена выдающимся достижениям московских спортсменов: здесь 500 тренеров проводят бесплатные мастер-классы для всех желающих, гостям праздника доступны более 60 видов спорта и спортивных развлечений.

"Спортивная площадка "Москва ставит рекорды" на Тверской улице – одна из самых популярных площадок празднования Дня города. В мастер-классах по скалолазанию поучаствовали уже порядка двух тысяч человек, в тренировках по паркуру – более 1,5 тысяч человек, в мастер-классах по скейтбордингу и балансбордингу в сумме около трех тысяч человек", — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, очень многие гости праздника не останавливаются на одном виде спорта и принимают участие в нескольких разных тренировках.

"Надеюсь, что на празднике на Тверской многие из них выберут спорт себе по душе и продолжат заниматься им и в дальнейшем", — добавила Сергунина.

Суммарная площадь спортивной площадки – 19 тысяч квадратных метров. На ней разместился огромный паркур-парк площадью 2 тысячи квадратных метров, скалодром в виде башен "Москва-Сити", батутная арена, фристайл-парк, арена для бокса.

В День города Сергунина также вручила флаг Москвы участникам будущей экспедиции в Арктику — представителям АНО научно-информационный фонд "Полярная инициатива". По традиции, участники экспедиций фонда берут с собой флаг того города, откуда отправляются в путь, и устанавливают его на Северном полюсе.