Подарок от властей: как москвичи празднуют День города

Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017

Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Долгожданный День города пришел в Москву в субботу — тысячи горожан празднуют юбилей столицы. В городе сегодня проходят целые серии концертов, перформансов, театральных выступлений и мастер-классов. Всего более 400 мероприятий, которые охватывают более 300 площадок по всему городу.

Масштабная и яркая праздничная программа, подготовленная столицей, проходит под девизом "Москва — город, где создается история".

Праздник организован на семи тематических площадках, каждая из которых расскажет о вкладе города и его жителей в мировое наследие. Так, площадка "Москва покоряет" посвящена достижениям московских ученых, инженеров, конструкторов, изобретателей в области авиации и освоения человеком космоса.

Площадка "Москва строит" освещает архитектуру столицы, ее уникальные городские ансамбли, новаторство московских архитекторов и строителей.

О выдающихся ученых, их изобретениях и открытиях расскажет площадка "Москва изобретает". А тематические зоны "Москва открывает", "Москва созидает", "Москва ставит рекорды" и площадка "Наши победы" продемонстрируют, чем сегодня может гордиться столица.

Ко Дню города Москва готовилась действительно долго и тщательно. Результат старания московских властей, городских служб, проектировщиков и всех, кто организовывал праздник налицо — кажется, что жители со всей Москвы собрались сегодня в центре города.

На площадки празднования попасть не так-то просто — у входа на каждую люди проходит через металлодетекторы, где их встречает полиция: "Оружие, колюще-режущие предметы, алкоголь?", спрашивают у каждого сотрудники безопасности, после чего досматривают.

На Тверской в День города особенно людно, и чтобы пройти от метро к Красной площади в разгар праздника понадобится не менее получаса, но, кажется, никто не торопится.

Тверская на время празднования стала пешеходной. Согласно концепции Дня города, она разделилась на различные тематические зоны: сегодня здесь можно было узнать об освоении космоса, посмотреть современные танцы и паркур-шоу, увидеть Москву в миниатюре и даже поучаствовать в познавательных лекториях.

Множество людей с любопытством рассматривают макеты космических аппаратов, спутников, нетерпеливо пробираются к телескопам, и рассматривают масштабную модель Солнечной системы, повисшую над улицей.

Особую радость День города доставил детям: те, кто помладше провели время в детском городке, где конструировали из кубиков башни и здания, а те, кто постарше, прыгали на батуте и покоряли трассы скалодрома, имитирующего башни комплекса "Москва-Сити".

Подарок от властей ко Дню города

Открытие парка "Зарядье" на День города стало своеобразным подарком московских властей горожанам. Однако попасть сюда в дни праздника можно только по пригласительным билетам.

Встречающие горожан волонтеры предупреждают: "Вход в парк — по пригласительным!", но утешают тех, кто не смог попасть: "С понедельника мы ждём вас с самого утра".

Желающих попасть в новый парк у стен Кремля сегодня было действительно много. Те, кто все же попал на территорию парка в день открытия, с большим любопытством и гуляли по нему, делая фото.

Во время прогулки по "парящему" мосту Зарядья, многим хотелось проверить его на прочность: дети и взрослые топали при входе на мост, прыгали по нему и, убеждаясь в его безопасности, продолжали прогулку.

"Праздник хороший, "Зарядье" очень понравилось. Здесь очень красивый вид — и Кремль, и купола, и дома, и по реке кораблики внизу плавают. Сейчас вот идём смотреть "Ледяную пещеру", — поделилась своими впечатлениями о парке молодая женщина.

Вид с "Зарядья" открывается действительно впечатляющий. Уже сейчас можно сказать, что новый парк станет излюбленным местом отдыха москвичей.