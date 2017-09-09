Посольство Казахстана поздравило москвичей с Днем города песней

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сотрудники посольства Казахстана в Москве поздравили жителей российской столицы с 870-летием города. Соответствующий ролик опубликован на сайте агентства Sputnik Казахстан.

На видео дипломаты исполняют песню "Дорогие москвичи" на русском и казахском языках. Параллельно демонстрируется видеоряд с достопримечательностями столицы.

"В масштабах мировой истории 870 лет – молодой возраст. В последние десятилетия Москва значительно преобразилась, стала краше, функциональнее, удобнее, она всё время в движении и сегодня органично сочетает в себе историческое наследие с динамизмом современного мегаполиса… Желаем российской столице дальнейшего процветания, а москвичам – здоровья, мира, любви и благополучия!", — сказано в поздравлении, размещенном на сайте посольства республики.

Мероприятия, приуроченные к 870-летию Москвы, проходят на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Центром торжеств станет Тверская улица, на которой в субботу и воскресенье откроется несколько тематических зон. На 10 сентября в нескольких точках столицы запланирован праздничный салют.