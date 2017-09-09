Второй этап строительства Ледяной пещеры в "Зарядье" завершат к ноябрю

Стеклянный купол летнего амфитеатра в парке Зарядье в Москве. 9 сентября 2017

Стеклянный купол летнего амфитеатра в парке Зарядье в Москве. 9 сентября 2017

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Второй этап строительства Ледяной пещеры в парке "Зарядье" планируется завершить к ноябрю 2017 года, сообщил журналистам руководитель строительства дирекции по строительству гражданских объектов АО "Мосинжпроект" Айрат Багабиев.

"Сама ледяная инсталляция представляет собой первый этап строительства. В дальнейшем это будет объединено в лабиринт, который даст ощущение ледяной пещеры. Второй этап строительства Ледяной пещеры в парке "Зарядье" будет завершён к ноябрю", — сказал Багабиев.

По его словам, ледяная пещера — это полуподземное сооружение площадью 3,2 тысячи квадратных метров.

"Фасад выполнен впервые в России по новой технологии, с использованием стеклофибробетона. Вся инженерная система выполнена таким образом, что позволило создать температуру минус 100 градусов на объекте круглый год. Были использованы холодильные установки, лёд замораживается и создаётся единая поверхность. Это позволяет заморозить порядка 10 тонн льда. Подсветка создаёт ту атмосферу, которая позволяет человеку погрузиться в красоту северной природы", — рассказал Багабиев.