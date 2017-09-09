Власти объяснили, как попасть на празднование Дня города на Тверской

Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017

Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вход на площадки празднования Дня города на Тверской улице в столице осуществляется только со стороны Пушкинской площади, сообщает оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"Вход на площадки на Тверской осуществляется только со стороны Пушкинской площади", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 9 сентября праздник на Тверской продлится с 10.00 до 22.00, 10 сентября – с 10.00 до 18.00.

В День города Тверская улица по традиции стала пешеходной. На общей площади 35 тысяч квадратных метров разместились тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды". На каждой из них гостей ждут уникальные арт-объекты, концерты, театрализованные представления, лекции и мастер-классы.