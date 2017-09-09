На местном уровне: утвержден перечень поручений по итогам совета по МСУ

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент России утвердил перечень поручений по итогам заседания совета по развитию местного самоуправления, состоявшегося 5 августа 2017 года. Важнейшим среди них, по словам председателя Всероссийского совета местного самоуправления, председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрия Азарова, стало поручение о продлении финансирования региональных муниципальных программ благоустройства из федерального бюджета.

В документе уточняется, что ежегодный объем поддержки должен быть не меньше предусмотренного в 2017 году: 25,1 млрд рублей на программы благоустройства дворовых и общественных территорий и 500 млн рублей — на благоустройство городских парков.

"Конечно, уверенности в том, что они будут реализованы, теперь гораздо больше, поскольку поддержка из федерального бюджета здесь крайне важна. Я уверен, что эти программы, которые были сформированы после общественного обсуждения, будут исполнены, и теперь, после той поддержки, которую эти программы получили от президента, в этом есть полная уверенность", — сказал в беседе с РИА Новости Дмитрий Азаров.

Также в поручении президента предусмотрено проведение конкурсов среди малых городов и исторических поселений для отбора наиболее эффективных проектов вовлечения жителей в деятельность по благоустройству территорий. Победители конкурсов получат государственную поддержку из федерального бюджета.

"Сейчас эти города во многом формируют историю и культуру нашей страны, и, конечно же, совершенно очевидно, что они нуждаются в отдельных мерах поддержки. И я очень рад тому, что президент обратил на это внимание и дал исчерпывающее поручение. И я уверен, что это будет во благо нашей страны, во благо укрепления исторических традиций и, конечно, во благо жителей этих уникальных городов нашей родины", — отметил Дмитрий Азаров.

Еще одной темой президентского поручения стало законодательное закрепление деятельности территориального общественного самоуправления — так называемого ТОС.

В настоящее время функционирует более 24,7 тысячи органов ТОС в 4,2 тысячи муниципальных образований. Наиболее распространено движение ТОС в Республике Бурятия, Краснодарском крае, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Кировской, Костромской, Ростовской и Тамбовской областях.

"Это подспорье для местного самоуправления, для жителей. И мы будем и в дальнейшем оказывать поддержку, чтобы наши ТОС еще больше развернули свои действия. Это очень нравится регионам, со многими регионами мы уже посоветовались, как дальше будем двигаться и работать", — сказал в комментарии РИА Новости президент Общероссийского конгресса муниципальных образований, депутат Государственной Думы Виктор Кидяев.