Собянин в День города возложил цветы к Могиле неизвестного солдата

Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017

Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в День города возложил венки и цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду.

Возложение состоялось в рамках празднования 870-летия столицы. Градоначальник также возложил венки и цветы к обелиску городам Воинской славы и 12 памятным знакам Городам-героям.

На церемонии возложения цветов и венков также присутствовали ветераны, члены столичного правительства, депутаты Мосгордумы, в том числе ее председатель Алексей Шапошников, председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, а также представители молодежных и религиозных организаций. После возложения венков перед участниками церемонии торжественным маршем прошла рота почетного караула.

Мероприятия, приуроченные к 870-летию Москвы, проходят на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице. Торжественное открытие стартовало на Красной площади 9 сентября в 12.00 мск.