В Мичуринске на празднование Дня садовода испекли стокилограммовый пирог

ТАМБОВ, 9 сен — РИА Новости. Шарлотку из тамбовских яблок и персиков весом в центнер испекли специально ко Дню садовода в Мичуринске Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

В рамках празднования Дня садовода в городе открылся фестиваль мичуринского яблока, выставка-ярмарка садоводческой продукции. Гостями праздника стали глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и директор департамента растениеводства Минсельхоза России Петр Чекмарёв.

"Пусть повсюду обильно цветут и плодоносят замечательные мичуринские сады, украшая наши города и сёла! Сады России все 11 столетий являются её добрым талисманом, и во все века это наилучший вектор и самый точный навигатор укрепления здоровья нации, чему, собственно, и служит главная составляющая первого и единственного в стране города — наукограда аграрно-продовольственного профиля — Мичуринска", — сказал Никитин.

Как сообщили в пресс-службе, на фестивале торговали саженцами плодовых и ягодных культур, экологически чистой продукцией садоводства, инвентарем, средствами защиты растений.

Кроме того, последние научные разработки представили ФНЦ имени И.В. Мичурина и Мичуринский ГАУ. Глава региона дал старт конкурсу профессионального мастерства "WorldSkills Russia", в котором приняли участие лучшие студенты Центрального федерального округа.

"Смотр достижений садоводства — это катализатор мастерства работников хозяйств, питомников, плантаций, это профессиональные встречи производственников, полезный обмен информацией, заключение новых договоров и деловых контактов", — отметил губернатор.

В этом году День садовода приурочен к 80-летию Тамбовской области.

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