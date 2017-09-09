Собянин в День города поблагодарил москвичей за вклад в развитие столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017

Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Красной площади в День города, поздравил и поблагодарил москвичей за вклад в развитие столицы.

"Сегодня юбилей нашей столицы — 870 лет. Каждая страница истории, драматическая, героическая, тесно связана с историей всей нашей страны. Я поздравляю 12 миллионов москвичей, наших коллег и друзей из Подмосковья, из других регионов, с которыми мы тесно связаны тысячами нитей — экономических, социальных, культурных, дружеских", — сказал мэр на торжественной церемонии начала праздника.

Мэр выразил особую благодарность ветеранам, ценой своей жизни защищавших Москву и заложивших ее будущее.

"Я поздравляю молодежь Москвы — два миллиона молодых людей пошли в школы и вузы столицы. Спасибо вашим учителям и преподавателям, которые дают вам лучшее в мире образование. Всем, кто создает могущество и экономику нашего города: работникам промышленных предприятий, научных технопарков, всех, кто с утра до вечера трудится на благо города и страны", — подчеркнул мэр.

Градоначальник также отметил труд и усердие работников комплекса городского хозяйства, строителей, транспортников, работников здравоохранения и образования, коммунальщиков.

Он поблагодарил президента и правительство РФ за постоянное внимание и помощь.

"Москва активно строится и развивается. Тем не менее, у нас много проблем и забот, но у нас есть потенциал, талантливые трудолюбивые москвичи, и вместе мы справимся со всеми проблемами", — заключил Собянин.