Собянин в День города поблагодарил москвичей за вклад в развитие столицы

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Красной площади в День города, поздравил и поблагодарил москвичей за вклад в развитие столицы.
Мэр выразил особую благодарность ветеранам, ценой своей жизни защищавших Москву и заложивших ее будущее.
"Я поздравляю молодежь Москвы — два миллиона молодых людей пошли в школы и вузы столицы. Спасибо вашим учителям и преподавателям, которые дают вам лучшее в мире образование. Всем, кто создает могущество и экономику нашего города: работникам промышленных предприятий, научных технопарков, всех, кто с утра до вечера трудится на благо города и страны", — подчеркнул мэр.
Градоначальник также отметил труд и усердие работников комплекса городского хозяйства, строителей, транспортников, работников здравоохранения и образования, коммунальщиков.
Он поблагодарил президента и правительство РФ за постоянное внимание и помощь.
"Москва активно строится и развивается. Тем не менее, у нас много проблем и забот, но у нас есть потенциал, талантливые трудолюбивые москвичи, и вместе мы справимся со всеми проблемами", — заключил Собянин.