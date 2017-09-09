Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении Тульской области с 80-летием выразил уверенность, что ее жители и впредь будут работать "на совесть".

"Поздравляю вас со знаменательными датами – 240-й годовщиной образования Тульской губернии и 80-летием Тульской области. Уверен, что жители региона и впредь будут работать творчески, как говорится "на совесть", достойно решать ключевые задачи, стоящие перед Россией", — приводятся его слова.

Путин отметил, что "родина выдающихся писателей, художников, музыкантов, искусных мастеров-оружейников и бесстрашных воинов – древняя тульская земля внесла поистине уникальный вклад в становление и развитие российской государственности, в укрепление обороноспособности страны".

По его словам, "сегодня область обладает серьезным промышленным, аграрным потенциалом". "Здесь любят и умеют трудиться, бережно хранят традиции и обычаи предков, их богатое историческое, культурное, духовное наследие. Искренне заботятся о благополучии и процветании края", — говорится в поздравлении.

В завершение лидер РФ пожелал жителям Тульской области успехов и всего самого доброго.

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