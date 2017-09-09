Ведущий "Ты супер! Танцы" выступит в программе "Однажды"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России, ведущий программы "Ты супер! Танцы" Александр Олешко станет героем авторской программы Сергея Майорова "Однажды". Выпуск выйдет в эфир НТВ 9 сентября в 16.20.

Гостями премьерного спецвыпуска нового сезона стали члены жюри конкурса "Ты супер! Танцы": Кристина Кретова, Евгений Папунаишвили и Анастасия Заворотнюк.

Много лет назад Сергей Майоров уже рассказывал о начинающем артисте Саше, жизнь которого за 15 лет поменялась до неузнаваемости.

Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Цель конкурса – помочь талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, воплотить в жизнь самые сокровенные мечты.