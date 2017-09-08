США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Аксаков ожидает сложного прохождения проекта по ОСАГО через Госдуму

22:3708.09.2017
0390
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО. Архивное фотоСтраховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Новые поправки в закон об ОСАГО, предложенные Минфином, пойдут сложно через Госдуму, сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на Московском финансовом форуме в пятницу.

Бланк извещения о ДТП. Архивное фото
© Fotolia / gaika1967
В Госдуме обещают в этом году принять проект по "европротоколу"

Минфин разработал проект поправок, ориентированный на либерализацию условий ОСАГО, как в части предоставления страховщикам больших возможностей в определении страховых тарифов с учетом уровня страхового риска в отношении каждого страхователя, так и в части обеспечения страхователям права выбора условий обязательного страхования (страховые суммы, срок страхования, применение телематических устройств, фиксирующих характер вождения для целей тарификации).

"Предложения, связанные с либерализацией, конечно, они пойдут сложно через Госдуму. Естественно, любое повышение тарифов, а все говорят, что повышение произойдет, может быть оно объективное, но оно и по субъективным причинам может произойти. И убедить депутатов в том, что необходимо повышать тарифы — это очень сложно. Поэтому, думаю, что здесь особо обольщаться не надо", — заявил Аксаков.

Действия водителя при ДТП
© РИА Новости, Инфографика
Что делать в случае ДТП

Накануне форума в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, что Минфин хотел бы, чтобы новые поправки в закон были приняты Госдумой уже в осеннюю сессию.

По словам Аксакова, вполне можно было бы либерализовать тарифную политику по повышенным лимитам, по смертельным случаям, по возмещению ущерба. "Это уже задача страхового сообщества — убеждать людей, что ты можешь получить большую сумму на возмещение ремонта, её тебе хватит полностью для восстановления автомобиля, но при этом ты должен заплатить больше. И вот в этой части как раз надо проводить либерализацию и уже отработав на этом примере и показав, что это действительно положительно, на мой взгляд, можно было бы двигаться и по остальной части по тем лимитам, которые сейчас у нас действуют", — пояснил он.

Оформление документов по ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Минобрнауки планирует обучать водителей оформлению ДТП по европротоколу
Аксаков также выразил надежду, что со следующего года будет внедрен институт финансового омбудсмена. "Это закон, который касается страхового рынка и, в том числе, ОСАГО… Мы долго его обсуждали, в первом чтении этот законопроект у нас принят и уже года три, наверное, лежит в комитете. Вот сейчас мы выходим на финишную прямую, причём первыми, кто начнёт реализовывать идею финансового омбудсмена, это будут как раз страховщики", — заявил Аксаков.

По словам Аксакова, с принятием этого закона возможностей защитить права потребителей будет больше. Кроме того, по его мнению, легче будет говорить и о либерализации тарифов, поскольку гражданин будет защищён и у него меньше будет претензий к тому, как оказывается услуга и выплачивается страховая сумма.

"РИА Новости|Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Московского финансового форума-2017.

Комментировать
Общество
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена