Аксаков ожидает сложного прохождения проекта по ОСАГО через Госдуму

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Новые поправки в закон об ОСАГО, предложенные Минфином, пойдут сложно через Госдуму, сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на Московском финансовом форуме в пятницу.

Минфин разработал проект поправок, ориентированный на либерализацию условий ОСАГО, как в части предоставления страховщикам больших возможностей в определении страховых тарифов с учетом уровня страхового риска в отношении каждого страхователя, так и в части обеспечения страхователям права выбора условий обязательного страхования (страховые суммы, срок страхования, применение телематических устройств, фиксирующих характер вождения для целей тарификации).

"Предложения, связанные с либерализацией, конечно, они пойдут сложно через Госдуму. Естественно, любое повышение тарифов, а все говорят, что повышение произойдет, может быть оно объективное, но оно и по субъективным причинам может произойти. И убедить депутатов в том, что необходимо повышать тарифы — это очень сложно. Поэтому, думаю, что здесь особо обольщаться не надо", — заявил Аксаков.

Накануне форума в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, что Минфин хотел бы, чтобы новые поправки в закон были приняты Госдумой уже в осеннюю сессию.

По словам Аксакова, вполне можно было бы либерализовать тарифную политику по повышенным лимитам, по смертельным случаям, по возмещению ущерба. "Это уже задача страхового сообщества — убеждать людей, что ты можешь получить большую сумму на возмещение ремонта, её тебе хватит полностью для восстановления автомобиля, но при этом ты должен заплатить больше. И вот в этой части как раз надо проводить либерализацию и уже отработав на этом примере и показав, что это действительно положительно, на мой взгляд, можно было бы двигаться и по остальной части по тем лимитам, которые сейчас у нас действуют", — пояснил он.

Аксаков также выразил надежду, что со следующего года будет внедрен институт финансового омбудсмена. "Это закон, который касается страхового рынка и, в том числе, ОСАГО… Мы долго его обсуждали, в первом чтении этот законопроект у нас принят и уже года три, наверное, лежит в комитете. Вот сейчас мы выходим на финишную прямую, причём первыми, кто начнёт реализовывать идею финансового омбудсмена, это будут как раз страховщики", — заявил Аксаков.

По словам Аксакова, с принятием этого закона возможностей защитить права потребителей будет больше. Кроме того, по его мнению, легче будет говорить и о либерализации тарифов, поскольку гражданин будет защищён и у него меньше будет претензий к тому, как оказывается услуга и выплачивается страховая сумма.

"РИА Новости|Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Московского финансового форума-2017.