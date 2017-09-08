В новом формате: эксперты оценили идею изменить автомобильные номера

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Росстандарт и МВД совместно начали разработку новых стандартов для автомобильных номеров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Структура стандарта при пересмотре не изменится, утверждают разработчики. "Положения будут предусматривать расширение типов знаков и изменение размеров отдельных автомобильных знаков", — говорится в сообщении Росстандарта. Срок публичного обсуждения проекта после размещения уведомления о нем не может быть менее 60 дней в соответствии с федеральным законодательством.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что новый стандарт предусматривает уменьшение размеров номерных знаков на мотоциклах, появление особых номеров для спорткаров, ретро-автомобилей, а также машин из Японии и США.

Как рассказала РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк, специалисты ведомства провели исследование, по результатам которого признали, что какие-либо кардинальные изменения не требуются. Однако стандарты необходимо дополнить новыми типами номеров для мопедов и автомобилей с нестандартным местом сцепления американского и японского производства, пояснила она.

Кроме того, рассматривается вопрос уменьшения габаритных размеров номеров для мототранспорта с целью их оптимального размещения. Основанием для разработки проекта является программа разработки национальных стандартов на 2017 год, сказала Волк.

Ранее в СМИ появилась информация о предстоящем отказе от кодов региона и увеличении количества букв и цифр в госзнаках, а также о возможности чипирования номеров. В МВД эту информацию опровергли. "Распространенная в СМИ информация об изменении структуры государственных регистрационных знаков и оснащение их микрочипами не соответствует действительности", — подчеркнула представитель ведомства.

Предлагаемые изменения в формате номеров вполне разумны и облегчат жизнь некоторым категориям владельцев транспортных средств, считают автоэксперты.

Представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Самарин напомнил, что на японских и американских автомобилях предусмотрено размещение номерного знака иной формы, поэтому их российским хозяевам приходилось прибегать к различным ухищрениям. Теперь же такой необходимости у них не возникнет. "Я считаю, что это будет удобно для владельцев американских и японских машин", — сказал он.

С ним согласился и депутат Госдумы, председатель координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. Он отметил, что новые стандарты также пойдут на пользу байкерам и владельцам ретро-автомобилей. Для большинства же автовладельцев ситуация не изменится, уверен он.

По словам Лысакова, необходимость пересмотра стандартов номеров обусловлена еще и тем, что в крупных городах для них уже не хватает незанятых комбинаций букв и цифр. "Уже исчерпаны практически все возможности. Здесь надо тоже эту систему менять, и менять все-таки с оглядкой на европейские стандарты", — подчеркнул он.