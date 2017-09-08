Обладательницей самых длинных ног в мире признана россиянка

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Уроженка Пензы, 29-летняя Екатерина Лисина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ног в мире.

Длина ног бывшей баскетболистки сборной России, которая сейчас работает моделью, составляет 132,2 сантиметра.

"Сегодняшний день я ждала с января, когда первый раз подала заявку на титул. Я очень надеюсь изменить мир моды и вывести его на более высокий уровень. Для меня большая честь присутствовать в Книге рекордов Гиннеса", — написала Лисина на своей странице в социальной сети Instagram.