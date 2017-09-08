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Общество

Путин одобрил возможное создание центра робототехнике в Перми

19:1008.09.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. 8 сентября 2017Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. 8 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕРМЬ, 8 сен — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину рассказали, как России добиться лидерства в сфере искусственного интеллекта, а он согласился с возможностью создания в Перми федерального центра компетентности в робототехнике.

Владимир Путин во время посещения АО ЭР-Телеком Холдинг в Перми осматривает экспозиции предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере цифровой экономики. 8 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин в ходе "открытого урока" 1 сентября заявил, что мировое лидерство будет у того, кто опередит других в разработке технологии искусственного интеллекта. Позже на реплику президента РФ в своем Twitter отреагировал основатель компании SpaceX Илон Маск.

В пятницу Путин посещал Пермь, где пообщался с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. Председатель совета директоров компании "Промобот" Алексей Южаков заявил, что рынок робототехники и искусственного интеллекта, это самый быстрорастущий рынок — на сегодняшний день 30 миллиардов долларов, но к 2020 году может достичь 80 миллиардов долларов, по мнению экспертов.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. 8 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Эксперты говорят о том, что прирастать он будет не за счет лидеров отрасли промышленной робототехники, которая сегодня есть, а за счет сервисной робототехники и искусственного интеллекта. У нас здесь достаточно сильные позиции. Это такой поезд, который сейчас очень быстро начинает разгоняться, и если мы сюда сможет очень оперативно прыгнуть, то уверен, что мы сможем занять не просто значительные, а лидирующие позиции на мировой арене", — сказал Южаков.

По его словам, вместе с коллегами были проанализированы программы стран-лидеров в области робототехники, государственные программы поддержки Японии, Южной Кореи. Он уточнил, что сервисной робототехникой считаются устройства, помогающие по дому, голосовые помощники, роботы, задействованные в уборке, этот рынок также завязан на искусственный интеллект.

Южаков заявил, что эксперты по всему миру называют новым трендом переход от информационных технологий к робототехнике: пишутся соответствующие госпрограммы и прочее.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. 8 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Мы проанализировали лучшие программы по поддержке в Японии, Южной Кореи и Китая, в том числе, и составили глубокий анализ. Два тезиса оттуда: крайне необходима стратегия развития робототехники в России… Второй момент — сегодня нет единого координационного центра, федерального центра компетенции в области робототехники, а это очень важно, потому что только с учетом такого федерального центра можно конкурировать с другими странами, потому что компетенциями очень важно делиться, не переплачивать за них втридорога", — сказал Южаков, предложив организовать такой центр в Перми, который в IT-сообществе в России называют центром робототехники страны.

Президент РФ оценил предложение положительно.

"Что касается того, что революция в IT прошла — это спорный вопрос, особенно промышленность, "интернет вещей". Что касается программ робототехники и федерального центра — вполне это можно сделать", — сказал Путин.

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