В Москве пять тысяч росгвардейцев обеспечат безопасность в День города

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Более 5 тысяч военных Росгвардии будут следить за общественным порядком в Москве в День города в субботу, сообщает пресс-служба ведомства.

"Девятого сентября в Москве состоятся праздничные мероприятия в рамках Дня города. Охрану общественного порядка и безопасности обеспечат более 5,3 тысячи военнослужащих и сотрудников Центрального округа войск национальной гвардии во взаимодействии со столичными полицейскими. Для координации правоохранителей будет развернут оперативный штаб, а на случай осложнения обстановки предусмотрен резерв", — говорится в сообщении.

Москва отметит свое 870-летие в ближайшие выходные.