Конкурс "Лучший лесной пожарный" может стать международным в 2018 году

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший лесной пожарный" может стать в 2018 году международным, заявил РИА Новости начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Виталий Акбердин.
По его словам, начало международного конкурса предварительно планируется на 2018 год.
Всероссийский конкурс "Лучший лесной пожарный" проводится Федеральным агентством лесного хозяйства и "Авиалесоохраной" с 2015 года.
В борьбу за звание лучшего лесного пожарного России 2017 года вступили 25 лесных пожарных из 24 регионов, а также "Авиалесоохраны". Конкурс проходил в три этапа: теоретические основы лесопожарного дела, спортивное многоборье и преодоление лесопожарной полосы препятствий.