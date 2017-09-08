Конкурс "Лучший лесной пожарный" может стать международным в 2018 году

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший лесной пожарный" может стать в 2018 году международным, заявил РИА Новости начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Виталий Акбердин.

"Мы хотим дальше продвигать наш конкурс и сделать его международным. Лесные пожары тушат не только у нас, но и в США, Канаде, Казахстане, Белоруссии. Там тоже существуют свои лесопожарные службы. Почему бы не собрать их и устроить хороший международный конкурс", — сказал Акбердин.

По его словам, начало международного конкурса предварительно планируется на 2018 год.

Всероссийский конкурс "Лучший лесной пожарный" проводится Федеральным агентством лесного хозяйства и "Авиалесоохраной" с 2015 года.

В борьбу за звание лучшего лесного пожарного России 2017 года вступили 25 лесных пожарных из 24 регионов, а также "Авиалесоохраны". Конкурс проходил в три этапа: теоретические основы лесопожарного дела, спортивное многоборье и преодоление лесопожарной полосы препятствий.