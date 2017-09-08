Житель Самары за 43 дня пешком дошел до Москвы

САМАРА, 8 сен — РИА Новости. Житель Самары дошел из областного центра до Москвы за 43 дня, воплотив в жизнь свою мечту о длительном пешем походе, сообщил РИА Новости сам путешественник Антон Суровов.

"Основной целью похода было попробовать свои силы и закрыть гештальт идеи, которая не давала покоя: нужно было просто попробовать, чтобы пережить и жить дальше. Сама идея в том или ином виде бродила в моей голове больше двух лет… Сейчас я нахожусь в Москве и чувствую себя отлично", — рассказал путешественник.

По словам Суровова, он провел в пути 43 дня. Молодой человек преодолел пешком расстояние в 1082 километра. Суровов отправился в путь из Самары в конце июля и дошел до Москвы 7 сентября. 30 ночей в ходе это путешествия он провел в палатке, кроме того с собой у него были спальник, пенка, средства гигиены, дождевик, запас воды, медикаменты и гаджеты – общий вес вещей составил 13,5 килограммов.

Свое путешествие самарец описывал в социальных сетях и вел блог "Пешком до Москвы". За передвижением молодого человека по России следили более двух тысяч человек.

"Очень ярким и позитивным моментом было, когда заночевал на полянке возле трассы, а на утро меня разбудило стадо коз, которые "стучались" ко мне в палатку. Хорошее настроение было обеспечено на целый день. И конечно самое яркое — это знакомство с новыми людьми. Именно социальная составляющая – это самое главное в подобном путешествии", — рассказал Суровов.

Сейчас молодой человек находится в Москве и намерен несколько дней отдохнуть в столице.