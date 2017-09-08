Глава Крыма дал три дня, чтобы в квартирах жителей Феодосии появился газ

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал в течение трех суток подключить к газоснабжению более тысячи квартир в Феодосии, которые более полугода оставались без газа из-за бюрократических проволочек управляющих компаний.

По сведениям, которые Аксенов озвучил в ходе встречи с вице-премьером крымского правительства Владимиром Серовым, от газоснабжения отключены 1250 квартир в домах Феодосии. Причиной стало отсутствие сертификации вентиляционных каналов в домах. По словам Аксенова, ситуация длится полгода, и она замалчивалась властями города.

"Полгода должностным лицам всех подразделений безразлично, что люди живут без горячей воды и отопления. Ситуация неприемлема. Мы решили, что в Феодосии до понедельника 11 сентября всем, включая представителей управляющей компании, жилинспекции, необходимо работать круглосуточно. До понедельника вопросы, связанные с отключением 1250 квартир, должны быть решены", — поручил Аксенов.

Сообщения феодосийцев, отметил Аксенов, говорят о мошеннических схемах, которые стали активно использоваться в городе. За подписание акта о сертификации вентиляционных каналов управляющие компании требовали 20 тысяч рублей.

"Предупреждаю глав администраций остальных регионов, где сложилась такая же ситуация. До конца следующей пятницы, если у людей по-прежнему будет отключено газоснабжение, а руководители не предпримут конкретных шагов, они будут уволены. Решение окончательное", — сказал Аксенов.

В конце августа по настоянию главы Крыма депутаты феодосийского горсовета досрочно прекратили полномочия главы администрации Станислава Крысина и председателя горсовета Светланы Гевчук. Новым председателем городского совета Феодосии был избран руководитель фракции "Единой России" Владимир Титаренко, а исполняющим обязанности главы администрации — куратор социальный сферы Сергей Фомич.

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