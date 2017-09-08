Американские эксперты проверили "Шереметьево" на предмет безопасности

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Американские эксперты проверили московский аэропорт "Шереметьево" на соответствие требованиям авиабезопасности, говорится в сообщении воздушной гавани.

В июне США объявили о введении новых мер безопасности , касающихся пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа. Меры касаются всех летающих в США зарубежных перевозчиков, а также аэропортов. В "Шереметьево" представители Администрации транспортной безопасности министерства государственной безопасности США (АТБ МГБ США), Росавиации, Ространснадзора были ознакомлены с выполнением требований по безопасности.

"В ходе визита специалисты из США ознакомились с процедурами предполётной проверки и досмотра воздушного судна, системой подготовки, тестирования и сертификации сотрудников, технологиями досмотра багажа и обеспечения безопасности грузов. Также были проверены обеспечение безопасности бортового питания, контроль за регистрацией пассажиров и досмотр пассажиров при выходе на посадку в воздушное судно", — говорится в сообщении.

По результатам аудита представителями американской стороны дано заключение, что меры обеспечения безопасности в "Шереметьево" являются достаточными и удовлетворяют требованиям, предъявляемым АТБ МГБ США, отмечает аэропорт.