В Ивановской области могут создать общественный совет по обращению с ТКО

ИВАНОВО, 8 сен — РИА Новости. Общественный совет при региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами могут создать в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Губернатор Ивановской области Павел Коньков поддержал предложение, прозвучавшее в ходе его встречи с активом регионального штаба ОНФ. Глава региона поручил проработать этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами", — добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что Ивановская область в числе первых регионов перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 1 июля к работе в этой сфере приступил региональный оператор. "Законодательство не содержит требования о создании общественного совета при региональном операторе ТКО, но Ивановская область может стать первым регионом. Поддержу инициативу", — приводит пресс-служба слова Конькова.

Отмечается, что общественный совет сможет обеспечивать учет предложений и рекомендаций граждан и общественных объединений при осуществлении региональным оператором своей деятельности, вести разъяснительную работу среди населения, осуществлять общественный контроль за ликвидацией несанкционированных мест размещения отходов, а также проводить общественную и независимую оценку деятельности регионального оператора.

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