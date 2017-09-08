Ивановская область обновит школьный и медицинский автопарк

ИВАНОВО, 8 сен — РИА Новости. Ивановская область получит в 2017 году шесть новых школьных автобусов и 21 автомобиль скорой медицинской помощи за счет средств федерального бюджета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Школьные автобусы и автомобили скорой помощи будут приобретены Минпромторгом России у российских производителей и переданы в регионы. В Ивановскую область поступят два автобуса вместимостью до 12 человек, один — до 20 человек и три — до 24 человек. Кроме того, в этом году планируется приобрести новый школьный транспорт за счет средств областного и муниципальных бюджетов", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что работа по замене автопарка школьного транспорта в регионе проводится планомерно. Так, в прошлом учебном году приобретено 14 новых школьных автобусов. В департаменте образования Ивановской области уточнили, что на подвозе школьников к местам учебы задействовано 169 автобусов. "Школьным транспортом пользуются почти четыре тысячи ребят. Все автобусы оснащены навигационно-информационной системой ГЛОНАСС, 167 школьных автобусов оборудованы тахографами", — прокомментировали в ведомстве.

Автопарк медицинского транспорта также ежегодно обновляется. В 2016 году в регион поставлено 32 автомашины: 21 автомобиль приобретен за счет средств федерального бюджета и 11 — за счет средств областного бюджета. В этом году в лечебные учреждения области поступит 21 автомобиль скорой медицинской помощи. Транспорт будет распределен в соответствии с потребностями медицинских организаций.

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