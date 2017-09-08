В Подмосковье прошли итоговые учения московской "чрезвычайной" авиации

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. "Чрезвычайная" авиация Москвы ликвидировала последствия условного теракта на линиях электропередач в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Итоговые учения Московского авиационного центра (МАЦ) прошли 7 сентября на берегу Голубого озера в деревне Есино Московской области. Согласно легенде учений, в результате теракта были подорваны опоры ЛЭП, что привело к короткому замыканию и сильному пожару, угрожавшему жилым строениям.

В департаменте сообщают, что прибывший экипаж воздушного судна ВК117С-2 обнаружил два очага возгорания. На место ЧС был вызван второй вертолет МАЦ Ка-32А, оборудованный водосливным устройством.

"Экипаж пожарного вертолета Ка-32А произвел четыре слива, сбросив порядка 12 тонн огнегасящей жидкости", — рассказали в пресс-службе.

© Фото предоставлено ГКУ "Московский авиационный центр" Итоговые учения Московского авиационного центра (МАЦ) на берегу Голубого озера в деревне Есино © Фото предоставлено ГКУ "Московский авиационный центр" Итоговые учения Московского авиационного центра (МАЦ) на берегу Голубого озера в деревне Есино

Руководство МАЦ осталось довольно итогами учений. "Все задачи были выполнены оперативно и на самом высоком уровне", — сообщили в департаменте.

Московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности было создано в мае 2003 года для развития авиационных технологий и обеспечения безопасности жизнедеятельности города.

Санитарная авиация МАЦ начала работу в 2008 году, почти сразу после закупки новых вертолетов ВК117С-2. Сейчас МАЦ имеет десять вертолетов, в их числе пять медицинских ВК117С-2, три Ка-32, один Ми-26 и один Bell 429. В оперативном управлении авиацентра находятся также 29 вертолетных площадок, шесть – при городских клинических больницах, одна — на 35-м километре МКАД и 22 площадки на территории новой Москвы.