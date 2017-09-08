В московском метро появятся более тысячи киосков

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Около 1,2 тысячи новых киосков и торговых точек с печатью, кофе, цветами и закусками, а также ателье появятся в московском метрополитене в первой половине 2018 года, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в пятницу.

"В первом полугодии 2018 года в столичном метрополитене будут функционировать 1180 киосков, павильонов и вендинговых автоматов. В комфортных торговых зонах пассажиры смогут приобрести печатную продукцию, кофе и снеки, цветы, одежду, галантерейные и хозяйственные товары и прочее. Кроме того, в метро появится ателье", — рассказали в пресс-службе.

Согласно утвержденной правительством города схеме размещения нестационарных торговых объектов, в переходах 35 станций столичного метро появится порядка 500 новых киосков и павильонов с разным ассортиментом: пресса, книги, канцелярские товары, театральными и лотерейными билетами, продуктами питания, одеждой, обувью, цветами и другими услугами. Торговать одеждой или обувью будут только в местах, оборудованных примерочной, банкетной и зеркалом.

Арендаторам уже передано 260 киосков и павильонов, которые функционируют на 23 станциях метро. В ближайшее время планируется объявление торгов еще по 25 лотам.

Кроме того, к установке предусмотрены еще 230 вендинговых аппаратов, где будут продаваться закуски, горячие и холодные напитки, мороженое, аптечные товары, аксессуары.

При этом, как отметили в департаменте, общее количество торговых точек снизится по сравнению с прошлыми годами: зонирование просчитывалось исходя из пассажиропотока станций, и уменьшение числа павильонов обеспечит безопасное и комфортное перемещение пассажиров в переходах Московского метрополитена.

"Точки торговли будут установлены с учетом всех требований безопасности и не помешают передвижению людей в метрополитене. Кроме того, создавая цивилизованную торговую среду, мы поддерживаем малый и средний бизнес, который сегодня участвует в открытых аукционах. Предприниматели выходят на пять лет и могут уверенно планировать свои инвестиции", — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

В настоящее время на территории Московского метрополитена уже размещено 190 таких автоматов. До конца 2017 года планируется проведение аукционов с участием московских инвалидов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и общественных организаций инвалидов. Для этого было выделено 11 объектов на 11 станциях метро.

Все торговые объекты появятся в рамках первого этапа благоустройства вестибюлей и переходов, который завершится к весне следующего года. Сегодня департаментом проводится анализ спроса пассажиров на покупку товаров с учетом показателей пассажиропотока на станциях. В результате будет определено количество киосков, павильонов и вендинговых аппаратов, которые установят на втором этапе.