Путин поздравит москвичей с 870-летием столицы и даст старт туру ЧМ-2018

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 сентября примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 870-летию Москвы, и даст старт туру кубка чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба Кремля.

"Девятого сентября Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 870-летию города. Президент поздравит москвичей на Красной площади, где запланирован праздничный концерт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский президент также посетит парк "Зарядье", где осмотрит территорию и павильоны парка. Кроме того, Путин посетит спорткомплекс "Лужники", где примет участие в церемонии открытия Большой спортивной арены.

"На стадионе президент даст старт тура кубка чемпионата мира ФИФА 2018. В ходе тура кубок посетит 24 российских города и 50 стран", — добавляется в сообщении.