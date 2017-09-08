СПЧ: число обращений о вывезенных в Сирию и Ирак детях очень возросло

ГРОЗНЫЙ, 8 сен – РИА Новости. Количество обращений родственников российских детей, вывезенных родителями в Сирию и Ирак, чтобы примкнуть к боевикам, увеличилось вдвое за последнюю неделю, особенно после возвращения в начале сентября с Ближнего Востока четырех женщин с восемью детьми, сообщила в пятницу РИА Новости член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

Вечером 1 сентября спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены четыре женщины и восемь детей, спасенные из зоны боевых действий. Самолет доставил женщину из Чечни с тремя мальчиками, жительниц Твери и Нижневартовска с двумя детьми и гражданку Казахстана с тремя детьми. Неделей ранее самолет из Багдада доставил в Грозный пять дагестанских детей, спасенных в Ираке.

"Мы каждый день получаем десятки обращений со всей России от родственников, чьи дети, внуки выехали в Сирию и Ирак, с просьбами помочь найти и вернуть на родину детей, оказавшихся в зоне боевых действий на Ближнем Востоке. За последнюю неделю их особенно много, у нас уже свыше 200 обращений, а было около 80 заявлений", — уточнила Саратова.

Она добавила, что эти данные собирается передать лично уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. "При детском омбудсмене создана комиссия по возвращению российских детей с территории Сирии и Ирака, создается база данных. Надеюсь, общими усилиями удастся вызволить оказавшихся в беде детей", — пояснила правозащитник.

По ее словам, родственники надеются на главу Чечни Рамзана Кадырова, который активно помогал в спасении детей. Саратова добавила, что все сопутствующие расходы, в том числе и за чартерные рейсы, доставившие спасенных людей в Грозный, оплатил региональный фонд имени Ахмата Кадырова.

Саратова также предлагает привлечь к поискам журналистов, работающих в зоне конфликта, передать им фотографии и данные вывезенных детей. "Любая зацепка в таких случаях может стать решающей в судьбе этих детей, многие из которых, возможно, потеряли родителей" — отметила она.

В начале августа Кадыров выложил в Instagram видеоролик телеканала RT , снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей. Поиски родственников сирот начались после репортажа телеканала RT из приюта в Багдаде.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено порядка 350 детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.