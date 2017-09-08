В Москве в День города представят исторический макет Страстной площади

МОСКВА, 8 сен — РИА Недвижимость. Исторический макет Страстной площади Москвы (ныне Пушкинская) будет представлен публике в рамках празднования Дня города в воскресенье, говорится в пресс-релизе оргкомитета цикла мероприятий "Московские сезоны".

"При работе над макетом были использованы архивные документы, картины и редкие фотографии. Площадь воссоздана такой, какой была в конце XIX века, после того, как в 1880 году на ней установили памятник А.С.Пушкину — только в масштабе 1:200", — говорится в нем.

Достоверно переданы цвета домов, облик фонарей на бульварах, первые маршруты конок. Отдельное место занимают вывески на домах: все они находятся на своих местах и полностью копируют реальные вывески того времени. Макет размером 2,5х2,5 метра (более 6 квадратных метров) "населяют" около 1000 персонажей, одежда которых соответствует эпохе, а все костюмы выполнены вручную, сообщается в материалах.

Макет будет выставлен в павильоне "Гостиная" на Тверской площади и останется там и на время следующих фестивалей "Московских сезонов": "Золотая осень" и "Путешествие в Рождество".