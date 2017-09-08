Эксперты оценили решение ввести новый ГОСТ для автомобильных номеров

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Изменения формы и размера автомобильных номеров являются разумными, это облегчит жизнь многим автовладельцам, однако большинство водителей не почувствуют особой разницы, заявили опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Росстандарт совместно с МВД начал разработку нового ГОСТа, который изменит внешний вид автомобильных номеров, сообщило ранее ведомство. По данным газеты "Коммерсант", планируется уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спортивных, классических, а также японских и американских автомобилей. Отмечается, что переход на новый формат, вероятно, начнется не раньше 2019 года. При этом код региона, а также количество букв и цифр в госзнаках останутся без изменений.

"Я считаю, что эти нововведения достаточно разумны… Странно, что до этого так долго думали, потому что это есть и в Европе, и в Прибалтике, и в Белоруссии. Я считаю, что это будет удобно для владельцев американских и японских машин", — сказал РИА Новости представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Самарин.

Он отметил, что на таких автомобилях производителем предусмотрено размещение квадратного автомобильного знака, поэтому хозяевам американских и японских машин приходилось идти на разные ухищрения, чтобы повестить на них стандартный российский номер прямоугольной формы.

"Речь идёт не о нескольких сотнях, а о миллионе машин. Им приходится вешать номер на другое место, а это неудобно. Необходимо дополнительно проводить подсветку номера. Это лишние хлопоты и траты денег и нервов", — в свою очередь сказал РИА Новости депутат Госдумы, председатель Координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

Он также отметил, что новые стандарты номеров облегчат жизнь байкерам и владельцем ретроавтомобилей, которых, правда, в России не так много.

По его словам, для большинства же рядовых автомобилистов с введением новых стандартов ничего не изменится. При этом депутат считает, что ничего не поменяется и с внесением изменений в содержательную часть номеров. Лысаков заявил, что необходимость пересмотра стандартов номеров назревает давно, поскольку в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, существует проблема нехватки комбинаций букв и цифр в номерах.

"Уже исчерпаны практически все возможности. Здесь надо тоже эту систему менять, и менять все-таки с оглядкой на европейские стандарты", — сказал эксперт.

Он отметил, что это должно решить проблему, связанную с тем, что хозяева автомобилей с зарубежными номерами фактически не получают штрафов с камер видеофиксации и тем самым не несут ответственности за свои нарушения.

Депутат отметил, что содержательные изменения номеров "будут осуществляться в рамках компетенции правительства РФ", однако когда это будет сделано, пока неизвестно. Перспектива же внедрения электронных чипов в автомобильные номера, по словам Лысакова, ещё более "туманная".

Ранее СМИ со ссылкой на источник в правительстве писали о том, что разработчики реформы планируют отказаться от кодов региона в госзнаках и увеличить количество букв и цифр. Якобы даже велись разговоры о чипировании номеров. В ведомстве эту информацию опровергли.