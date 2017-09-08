В Москве сократилось число ДТП и выросла скорость движения

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Скорость движения транспорта в российской столице в первую неделю сентября увеличилась после завершения работ по программе "Моя улица", а число ДТП сократилось в два раза, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в пятницу.

В столице реализуется масштабный проект благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысячи). На большей части улиц работы по благоустройству завершились в начале сентября. Здесь изменили движения транспорта, структурировали транспортные потоки и ликвидировали "бутылочные" горлышки и места хаотичной парковки.

"Как результат, в первую неделю сентября аварийность на данных участках сократилась в 2 раза – ДТП стало меньше на 52%. Кроме того, средняя скорость движения на наиболее крупных реконструированных улицах – Садовое кольцо, Тверская ул., ул. 1-я Тверская-Ямская, ул. Сретенка, ул. Б. Лубянка и ул. Варварка — увеличилась на 4% в часы пик", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самый высокий рост скорости движения в часы пик зафиксирован на Большой Лубянке — скорость потока здесь выросла на 27%. Также, по сведениям ЦОДД, на 3% увеличилась средняя скорость движения на основных и вылетных магистралях.

"В ближайшее время появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта. Кроме того, были ликвидированы конфликтные точки в "узких" местах, что позволило уже сейчас сократить количество аварий на благоустроенных улицах, а также повысить скорость движения на отдельных участках", — рассказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.