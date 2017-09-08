В Липецкой области увеличили помощь малоимущим семьям до 50 тысяч рублей

ЛИПЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Размер материальной помощи при заключении социального контракта в Липецкой области увеличили до 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

Социальный контракт — это договор между малоимущими семьями и органами социальной защиты о предоставлении господдержки в виде денежных выплат, социальных услуг или натуральной помощи.

"Ранее сумма дотаций по такому договору в Липецкой области составляла от 3 до 25 тысяч рублей и могла использоваться на развитие личного подсобного хозяйства, а также на поиск работы (профессиональная переподготовка). Сейчас появилось третье направление по социальному контракту и сумма выплат по нему составит 50 тысяч рублей. Эта мера была принята по инициативе главы администрации Липецкой области Олега Королева. Люди могут на эти средства приобретать крупный рогатый скот молочного направления", — сообщили в пресс-службе.

Помимо увеличения суммы дотации, также изменяются некоторые условия предоставления такой соцпомощи. В частности, при назначении выплаты не будут учитывать земельный участок под жилищное строительство, предоставленный для многодетных семей, а также паи земель сельхозназначения. Это позволит расширить круг получателей данного пособия.

"Совершенствованию мер поддержки для тех, кто нуждается в социальной помощи, региональная власть уделяет большое внимание", — цитирует пресс-служба слова Королева.

По данным пресс-службы, по состоянию на 1 сентября 2017 года государственная социальная помощь на основании социального контракта уже назначена 167 семьям Липецкой области на сумму 4,15 миллиона рублей. Всего с 2014 года в регионе заключено 582 социальных контракта на общую сумму 14,38 миллиона рублей.

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