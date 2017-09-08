Власти Серпуховского района Подмосковья оценили ущерб от мусорного полигона

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ущерб от закрытого мусорного полигона "Съяново" в Серпуховском районе Подмосковья оценен в 65 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Минэкологии региона.

"Специалисты Минэкологии проведут экологическую экспертизу на закрытом полигоне "Съяново" в Серпуховском районе. Экспертиза пройдет в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом в отношении ООО "Первая гильдия", которое эксплуатировало полигон вплоть до его закрытия в сентябре 2016 года", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минэкологии, в ходе следственных действий выявлены грубейшие нарушения правил обращения с отходами и эксплуатации полигона, допущенные ООО "Первая гильдия".

"Следствие установило, что на "Съяново" произошел разлив фильтрата на площади более 100 тысяч квадратных метров, что причинило ущерб на сумму свыше 65 миллионов рублей. Помимо этого, по вине бывшего руководства ООО фильтратом были загрязнены земли лесного фонда общей площадью свыше 11 гектаров, что нанесло огромный ущерб почвам и растительности", — отметили в министерстве.