Московский ТПК станет самым длинным подземным кольцом в мире

МОСКВА, 8 сен — РИА Недвижимость. Технический пуск участка Третьего пересадочного контура (ТПК) московского метро был произведен в пятницу. "Второе кольцо", строящееся на расстоянии десяти километров от кольцевой линии, после запуска станет самым длинным подземным кольцом в мире и самой загруженной столичной веткой.
Первый пошел
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, для пассажиров линия откроется до конца года. "Строители уже завершают монтаж инженерного оборудования и чистовую отделку помещений. В то же время на поверхности ведутся работы по благоустройству прилегающей территории", — рассказал он.
Заммэра отметил, что открытие участка добавит значительного комфорта для горожан в плане перемещения. В частности, новые станции улучшат транспортное обслуживание населения районов Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский и Пресненский. Помимо этого, участок ТПК позволит создать новые скоростные беспересадочные связи между районами, что позволит сократить время поездки пассажиров по городу, минуя центр.
"Особенно важно, что снизится нагрузка на Таганско-Краснопресненскую линию, одну из самых перегруженных линий метрополитена", — подчеркнул чиновник.
Станция "Петровский парк", а в перспективе и всё второе кольцо помогут разгрузить часть зеленой ветки. Сейчас северный радиус Замоскворецкой линии обслуживает не только москвичей, но и жителей северо-западных районов Подмосковья, которые приезжают на работу в столицу. "Например, сегодня дорога от станции "Динамо" (пересадочная на станцию "Петровский парк") до станции "Деловой центр" занимает 27 минут с двумя пересадками. С введением в эксплуатацию участка ТПК этот путь сократится до 12-15 минут, то есть практически в 2 раза", — сказал он.
Говоря о конкретных объектах, расположенных вблизи станций данного участка, Хуснуллин пояснил, что строительство участка позволить обеспечить доступным транспортом сотрудников и гостей комплекса "Москва-Сити".
ТПК VS "Бублик"
Линия будет включать в себя 31 станцию и 21 пересадку на другие станции метро и МЦК. Ее протяженность составит 67 километров. "Это будет самое длинное подземное кольцевое метро в мире", — отметил Хуснуллин.
Заммэра заявил, что ТПК станет гораздо более востребованным и горожан, чем существующая кольцевая линия. Если имеющееся кольцо перевозит порядка 250 миллионов человек в год, то прогноз по пассажиропотоку на ТПК на 2021-2023 год — 380 миллионов человек в год, пояснил он.
Два участка линии будут не совсем обычными. "Планируется построить два участка с помощью щитов большого диаметра. Это позволит запустить поезда встречных направлений в одном тоннеле. Для Москвы это нетрадиционный способ, однако, он позволяет существенно сэкономить время строительства, ресурсы и деньги", — говорил Хуснуллин. Один из участков будет расположен на западе — от станции "Нижние Мневники" до станции "Аминьевское шоссе", а участок на востоке, от "Каширской" до станции "Карачарово", будет частично однопутным, частично двухпутным.
Кстати, москвичам было предложено в рамках портала "Активный гражданин" выбрать название для линии. Участие приняли более 200 тысяч горожан, при этом большинство (34%) выступило за сохранение рабочего названия — Третий пересадочный контур.
Навстречу рекордам
Несмотря на масштабность данного проекта, планы столичных властей в части метро им не ограничиваются. Так, в этом году, помимо пяти станций ТПК планируется открыть еще одиннадцать: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии, "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии и "Ховрино" Замоскворецкой. При этом в марте уже были открыты три станции Калининско-Солнцевской ветки — "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки".
Общая протяженность всех открытых в этом году линий составит 42 километра, для обслуживания которых будут построены два депо. Таким образом, этот год станет самым рекордным за всю историю московского метростроения.
Если говорить о перспективе, то в 2017-2025 годах предстоит построить еще 87 новых станций. Новые линии будут иметь протяженность почти 200 километров, их будут обслуживать 15 новых депо.
Но даже это не предел — на данный момент в разработке находится граддокументация ещё на 21 станцию и 47 километров.
По данным стройкомплекса, всего в разработке сейчас шесть новых направлений. Это участок метро от перспективной станции "Столбово" в Коммунарке до Троицка, продление Калининско-Солнцевской линии от "Рассказовки" до станции "Внуково", которая появится около аэропорта.
Кроме того, разрабатывается документация на продление Люблинско-Дмитровской линии от станции "Дмитровское шоссе" до станции "ФизТех" в поселке Северный и Калужско-Рижской линии от "Медведково" до Мытищ со строительством станции "Челобитьево".
Также прорабатывается возможность строительства новой Рублево-Архангельской линии от станции "Деловой центр". Эта линия позволит связать два крупных административных и финансовых центра — действующий в "Москве-Сити" и строящийся в Рублево-Архангельском. Предполагается, что линия пройдет через станцию третьего пересадочного контура "Хорошевская".
Помимо этого сейчас ведется проектирование участка Сокольнической линии метро от перспективной станции "Столбово" в Коммунарке до Троицка. Непосредственно к строительным работам планируется приступить в 2019 году.