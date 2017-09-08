Московский ТПК станет самым длинным подземным кольцом в мире

МОСКВА, 8 сен — РИА Недвижимость. Технический пуск участка Третьего пересадочного контура (ТПК) московского метро был произведен в пятницу. "Второе кольцо", строящееся на расстоянии десяти километров от кольцевой линии, после запуска станет самым длинным подземным кольцом в мире и самой загруженной столичной веткой.

Первый пошел

В пятницу, 8 сентября, был произведен технический запуск первого, северо-западного участка Третьего пересадочного контура московского метрополитена, включающий станции "Деловой центр", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Петровский парк". Принимавший участие в запуске мэр Москвы Сергей Собянин назвал завершение строительства первого участка новой линии метро подарком москвичам ко Дню города.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, для пассажиров линия откроется до конца года. "Строители уже завершают монтаж инженерного оборудования и чистовую отделку помещений. В то же время на поверхности ведутся работы по благоустройству прилегающей территории", — рассказал он.

Заммэра отметил, что открытие участка добавит значительного комфорта для горожан в плане перемещения. В частности, новые станции улучшат транспортное обслуживание населения районов Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский и Пресненский. Помимо этого, участок ТПК позволит создать новые скоростные беспересадочные связи между районами, что позволит сократить время поездки пассажиров по городу, минуя центр.

"Особенно важно, что снизится нагрузка на Таганско-Краснопресненскую линию, одну из самых перегруженных линий метрополитена", — подчеркнул чиновник.

Станция "Петровский парк", а в перспективе и всё второе кольцо помогут разгрузить часть зеленой ветки. Сейчас северный радиус Замоскворецкой линии обслуживает не только москвичей, но и жителей северо-западных районов Подмосковья, которые приезжают на работу в столицу. "Например, сегодня дорога от станции "Динамо" (пересадочная на станцию "Петровский парк") до станции "Деловой центр" занимает 27 минут с двумя пересадками. С введением в эксплуатацию участка ТПК этот путь сократится до 12-15 минут, то есть практически в 2 раза", — сказал он.

Говоря о конкретных объектах, расположенных вблизи станций данного участка, Хуснуллин пояснил, что строительство участка позволить обеспечить доступным транспортом сотрудников и гостей комплекса "Москва-Сити".

ТПК VS "Бублик"

Целиком же ТПК, с учетом реконструкции действующего участка Каховской линии, по данным стройкомплекса, планируется построить в 2021-2022 годах.

Линия будет включать в себя 31 станцию и 21 пересадку на другие станции метро и МЦК. Ее протяженность составит 67 километров. "Это будет самое длинное подземное кольцевое метро в мире", — отметил Хуснуллин.

Заммэра заявил, что ТПК станет гораздо более востребованным и горожан, чем существующая кольцевая линия. Если имеющееся кольцо перевозит порядка 250 миллионов человек в год, то прогноз по пассажиропотоку на ТПК на 2021-2023 год — 380 миллионов человек в год, пояснил он.

Два участка линии будут не совсем обычными. "Планируется построить два участка с помощью щитов большого диаметра. Это позволит запустить поезда встречных направлений в одном тоннеле. Для Москвы это нетрадиционный способ, однако, он позволяет существенно сэкономить время строительства, ресурсы и деньги", — говорил Хуснуллин. Один из участков будет расположен на западе — от станции "Нижние Мневники" до станции "Аминьевское шоссе", а участок на востоке, от "Каширской" до станции "Карачарово", будет частично однопутным, частично двухпутным.

Кстати, москвичам было предложено в рамках портала "Активный гражданин" выбрать название для линии. Участие приняли более 200 тысяч горожан, при этом большинство (34%) выступило за сохранение рабочего названия — Третий пересадочный контур.

Навстречу рекордам

Свои варианты названия новой линии предложили 20,6% проголосовавших. Лидером стал вариант "Большое кольцо" (8,4%). Второе место занимает вариант "Третье кольцо" (3,5%), третье — "Большая кольцевая линия" (3,1%). Среди самых необычных вариантов — "Обручальное кольцо", "Бублик", "Квадрат", "Золотое кольцо Москвы", "Радуга", "Матрешка", "Кольцо всевластия" и "Третий Рим".

Несмотря на масштабность данного проекта, планы столичных властей в части метро им не ограничиваются. Так, в этом году, помимо пяти станций ТПК планируется открыть еще одиннадцать: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии, "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии и "Ховрино" Замоскворецкой. При этом в марте уже были открыты три станции Калининско-Солнцевской ветки — "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки".

Общая протяженность всех открытых в этом году линий составит 42 километра, для обслуживания которых будут построены два депо. Таким образом, этот год станет самым рекордным за всю историю московского метростроения.

Если говорить о перспективе, то в 2017-2025 годах предстоит построить еще 87 новых станций. Новые линии будут иметь протяженность почти 200 километров, их будут обслуживать 15 новых депо.

Но даже это не предел — на данный момент в разработке находится граддокументация ещё на 21 станцию и 47 километров.

По данным стройкомплекса, всего в разработке сейчас шесть новых направлений. Это участок метро от перспективной станции "Столбово" в Коммунарке до Троицка, продление Калининско-Солнцевской линии от "Рассказовки" до станции "Внуково", которая появится около аэропорта.

Кроме того, разрабатывается документация на продление Люблинско-Дмитровской линии от станции "Дмитровское шоссе" до станции "ФизТех" в поселке Северный и Калужско-Рижской линии от "Медведково" до Мытищ со строительством станции "Челобитьево".

Также прорабатывается возможность строительства новой Рублево-Архангельской линии от станции "Деловой центр". Эта линия позволит связать два крупных административных и финансовых центра — действующий в "Москве-Сити" и строящийся в Рублево-Архангельском. Предполагается, что линия пройдет через станцию третьего пересадочного контура "Хорошевская".

Проектируется и центральный участок Калининско-Солнцевской линии от станции "Третьяковская" до станции "Деловой центр". Он пройдет на глубине около 80 метров. Тоннель должен быть построен под Москвой-рекой недалеко от станции "Кропоткинской". К активным работам на данном участке возможно будет приступить после запуска ТПК.

Помимо этого сейчас ведется проектирование участка Сокольнической линии метро от перспективной станции "Столбово" в Коммунарке до Троицка. Непосредственно к строительным работам планируется приступить в 2019 году.