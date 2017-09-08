В Томске руководители кадетского корпуса уволились после скандала

НОВОСИБИРСК, 8 сен – РИА Новости. Директор Томского кадетского корпуса, его заместитель и повар пищеблока написали заявления об увольнении в связи с жалобами на обнаруженных воспитанниками в каше червей, сообщила РИА Новости в пятницу глава департамента общего образования администрации Томской области Ирина Грабцевич.

По данным местных СМИ, кадеты на этой неделе массово пожаловались на червей в каше, которую они ели в столовой корпуса.

"Директор школы написал заявление об увольнении, сейчас идут процедуры по назначению исполняющего обязанности. Также заявления подали заместитель директора по административно-хозяйственной части и повар", — рассказала собеседница агентства.

Грабцевич отметила, что в учебном заведении проводится проверка департамента общего образования, правоохранительных органов и Роспотребнадзора.

"В каше действительно были обнаружены крупяные червячки, жучки. В связи с этим, все крупяные изделия в настоящее время изъяты из оборота, и Роспотребнадзор забрал их на анализ, чтобы определить качество данного продукта. По получении заключения экспертизы будут составлены претензии поставщику", — сказала глава департамента.

Она уточнила, что было пять обращений на недомогание после приема пищи. По заявлению родителей воспитанники были отпущены домой, в учреждения здравоохранения они не обращались. Сейчас их самочувствие удовлетворительное.