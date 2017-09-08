На Смоленщине полностью выполнили программу расселения аварийного жилья

СМОЛЕНСК, 8 сен — РИА Новости. Власти Смоленской области полностью выполнили в регионе программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, сообщает пресс-служба администрация области.

В программе участвовали девять муниципальных образований — Вяземское, Гагаринское, Дорогобужское, Ельнинское, Починковское, Рославльское, Сафоновское, Ярцевское городские поселения, а также город Смоленск. За пять лет в новое благоустроенное жилье переселены почти три тысячи человек из 175 аварийных многоквартирных домов, общей площадью свыше 55 тысяч квадратных метров. На эти цели из всех источников финансирования были направлены порядка 2 миллиардов рублей.

"Аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года, на территории региона полностью ликвидировано, и смоляне смогли получить новые квартиры. Несмотря на крайне напряженный региональный бюджет, нами было в полном объеме обеспечено софинансирование программы", — сказал губернатор области Алексей Островский, лично контролировавший этапы реализации программы.

В пресс-службе отметили, что по решению главы региона профильные ведомства приступили к формированию нового реестра аварийного жилья Смоленской области, которое поставлено на учет после 2012 года. В настоящее время органы местного самоуправления подали для включения сведения о 76 многоквартирных домов. На учет поставлены более 20 тысяч квадратных метров жилых помещений.

"Ликвидация аварийного жилищного фонда относится к числу наших первоочередных задач. Администрация Смоленской области рассчитывает на то, что реализация федеральной Программы переселения из ветхого и аварийного жилья продолжится и после 2017 года. Это позволит нам и в дальнейшем планомерно ликвидировать аварийное жилье, тем самым, улучшая жилищные условия смолян", — сказал Островский.

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