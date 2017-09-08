В Тюменском госуниверситете откроют центр промышленной автоматизации

ТЮМЕНЬ, 8 сен — РИА Новости. В Тюменском госуниверситете будет открыт центр промышленной автоматизации, который займется формированием профессиональных компетенций для перехода промышленности к цифровому формату, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Центр создан в рамках соглашения о сотрудничестве между вузом, компаниями "Мицубиси Электрик (РУС)" и "Тюмень Прибор", подписанного в начале года. Основой центра стала учебная лаборатория систем и средств промышленной автоматизации, в которой установлены учебно-исследовательские стенды и программное обеспечение Mitsubishi Electric", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Тюменский государственный университет развивает новые направления деятельности в рамках проекта "5-100", направленного на повышение конкурентоспособности российских вузов. В феврале 2017 года вузу было выделено 141,5 миллиона рублей.

"Все средства на 2017 год запланированы на проекты развития университета. Вложения в человеческий капитал и модернизация образования — это приоритеты Тюменского госуниверситета на этот год", — отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

По словам главы региона Владимира Якушева, Тюменский государственный университет должен принимать активное участие в реализации региональных программ по развитию инноваций, укреплять взаимодействие с промышленными предприятиями Тюменской области.

"Стоит меньше уповать на природные ресурсы, и опираться на интеллект как основное конкурентное преимущество. Именно на эту цель должна работать вся система регионального образования", — отметил глава региона.

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