В Москве усилили контроль за работой электросетевых объектов

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Контроль за работой электросетевых объектов усилили в Москве в преддверии Дня города и муниципальных выборов для того, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение столичных потребителей и избирательных участков, сообщили в пресс-службе МОЭСК в пятницу.
Москва отметит свое 870-летие в ближайшие выходные. Единый день голосования пройдет в России 10 сентября.
Отмечается, что аварийные бригады оснащены необходимым оборудованием, средствами защиты, спецтехникой и передвижными электростанциями различной мощности, которые задействуют в случае технологического нарушения.
Во всех филиалах МОЭСК в праздничные дни в круглосуточном режиме будет дежурить оперативный и ремонтный персонал, также разработана четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения нарушений.
Кроме этого, приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности энергообъектов, пожарной безопасности и усилен пропускной режим.