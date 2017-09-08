В Москве усилили контроль за работой электросетевых объектов

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Контроль за работой электросетевых объектов усилили в Москве в преддверии Дня города и муниципальных выборов для того, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение столичных потребителей и избирательных участков, сообщили в пресс-службе МОЭСК в пятницу.

Москва отметит свое 870-летие в ближайшие выходные. Единый день голосования пройдет в России 10 сентября.

"В оперативной готовности находятся 443 бригады (2291 человек) и 2726 единиц спецтехники. В случае необходимости персонал отреагирует на любые изменения оперативной обстановки в регламентные сроки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные бригады оснащены необходимым оборудованием, средствами защиты, спецтехникой и передвижными электростанциями различной мощности, которые задействуют в случае технологического нарушения.

Во всех филиалах МОЭСК в праздничные дни в круглосуточном режиме будет дежурить оперативный и ремонтный персонал, также разработана четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения нарушений.

Кроме этого, приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности энергообъектов, пожарной безопасности и усилен пропускной режим.