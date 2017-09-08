В Москве к Дню города подготовили дополнительные автобусы и поезда в метро

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Общественный транспорт в российской столице будет работать в особом режиме в День города 9 и 10 сентября, сообщил журналистам заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Городской транспорт Москвы будет работать в особом режиме в День города. Ещё на стадии подготовки к празднованиям проведена работа по усилению безопасности и надежности пассажироперевозок на всех объектах транспортного комплекса", — сказал он, добавив, что в эти дни будут усилены меры безопасности на пригородном железнодорожном транспорте.

Также, по словам Ликсутова, на случай большого пассажиропотока подготовлены дополнительные автобусы и резервные поезда в метро. На досмотровых зонах в подземке будет усилен досмотр пассажиров, а объекты Мосгортранса включат в маршруты патрулирования служб МВД РФ.