Аукцион в защиту животных в ДФО на ВЭФ собрал более двух миллионов рублей

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Благотворительный аукцион в защиту редких животных Дальнего Востока собрал свыше 2 миллионов рублей на Восточном экономическом форуме, сообщает проектный офис Года экологии Минприроды России.

"На Восточном экономическом форуме завершился традиционный для этого мероприятия благотворительный аукцион в поддержку проектов по защите исчезающих и редких видов животных Дальнего Востока… Аукцион собрал свыше 2 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Самым популярным лотом стал тур с главой Минприроды России Сергеем Донским в один из заповедников России. Лот купил учредитель группы компаний "Север" Ильдар Неверов за 1 миллион рублей.

Заместитель гендиректора "Уралхим" Ринат Гизатулин за 600 тысяч рублей приобрел лот от народного артиста России Евгения Миронова, посвященный фильму "Время первых".

Аукцион проводится с 2015 года в рамках ВЭФ по инициативе полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе вице-премьера Юрия Трутнева.