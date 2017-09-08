МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минкультуры РФ предлагает отменить прокатные удостоверения для фильмов, которые показывают по телевидению и которые были созданы специально для такого показа, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Поправки, с которыми ознакомилась газета, предполагается внести в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ".

"Согласно документу, прокатное удостоверение не требуется для показа фильма по эфирному, кабельному и спутниковому телевидению или созданного для такого показа. В пояснительной записке говорится, что сегодня нет возможности четко определить случаи, когда фильм создавался специально для показа по телевидению, что создает проблемы для выполнения действующего требования закона", — говорится в материале.

Кроме этого, в пояснительной записке уточняется, что показ фильмов по телевидению без прокатного удостоверения не влечет угрозы распространения в России запрещенной информации.

Также отмечается, что отечественные и зарубежные фильмы в основном показывают по телевидению уже после того, как заканчивается их кинопрокат. Для показа в кинотеатрах фильмы в установленном порядке получат прокатные удостоверения. Таким образом, большая часть демонстрируемых на телеканалах фильмов имеет прокатные удостоверения.