Работающие на ЧМ-2018 спасатели пройдут подготовку по английскому языку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков распорядился провести комплексную подготовку по английскому языку для всех служб, которые будут работать на чемпионате мира по футболу в 2018 году в Екатеринбурге.

"Я попрошу организовать, пока есть время, комплексную подготовку по изучению английского языка на минимально необходимом объеме. Это касается и пожарно-спасательного гарнизона, и центр управления в кризисных ситуациях, и диспетчерских служб, которые непосредственно будут общаться с иностранными гражданами", — сказал министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по подготовке к чемпионату.

Он также поручил после утверждения всех планов по мероприятиям провести необходимое информирование жителей.

"Уже сегодня должны готовить жителей города Екатеринбурга и Свердловской области в информационном поле о проведении всех мероприятий — обратиться с просьбой, чтобы люди отнеслись с пониманием, потому что будут ряд неудобств во время проведения чемпионата", — сказал министр.

В свою очередь вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт рассказал о работе, проведенной в преддверии ЧМ.

"На сегодняшний день в полном объеме реализованы 19 мероприятий. Главный спортивный объект — это центральный стадион, находится в готовности на 87%. Кроме того, в полной готовности находятся четыре тренировочные площадки в Екатеринбурге. В городе закуплены 170 автобусов. Что касается медицинского обеспечения, то мы строим новый травмпункт, который находится в непосредственной близости к центральному стадиону. Также закуплены десять автомобилей скорой помощи, планируется приобрести еще 20 карет, которые будут работать на чемпионате", — сказал он.