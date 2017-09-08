В Москве восстановили движение поездов на белорусском направлении МЖД

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Движение поездов на белорусском направлении Московской железной дороги полностью восстановлено после повреждения контактной сети, поезда едут по всем путям, но пока пропускают пункт Здравница, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Ранее сообщалось, что движение поездов на белорусском направлении Московской железной дороги было приостановлено из-за повреждения контактной сети после наклона опоры, были запущены десять компенсационных автобусов.

"Движение поездов на Белорусском направлении МЖД полностью восстановлено. В 23.10 железнодорожники восстановили движение поездов на втором главном пути перегона Одинцово – Голицыно Белорусского направления МЖД по временной схеме – пригородные поезда по направлению в Москву проходят остановочный пункт Здравница без остановки. В настоящее время на участке движение поездов осуществляется по всем путям", — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что несколько пригородных электричек белорусского направления следуют с увеличенным интервалом. Диспетчеры индивидуально работают с каждым задержанным электропоездом, чтобы сократить опоздание до минимума.

Кроме этого, с отклонением от графика в пути находятся пассажирские поезда №7 Москва – Брест, №1 Москва – Минск, №39 Москва – Полоцк и №55 Москва – Гомель. С задержкой до одного часа пятнадцати минут на Белорусский вокзал прибыли две "Ласточки" сообщением Смоленск – Москва.

Планируется, что в специальное ночное технологическое окно железнодорожники завершат восстановительные работы. После чего пригородные поезда, выполняющие рейсы в Москву, начнут останавливаться у Здравницы.