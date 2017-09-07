Тамбовская область признана самым экологически чистым регионом России

ТАМБОВ, 7 сен — РИА Новости. По итогам летнего сезона Тамбовская область заняла первое место в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации, подготовленным Общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"Мы завоевали звание самого экологически благополучного региона, и мы будем его защищать и продолжать оказывать внимание экологической тематике", — цитирует пресс-служба слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

Губернатор отметил, что задача региональной власти и экологического сообщества — минимизировать нагрузку на окружающую среду.

"На фоне экономического роста Тамбовской области удается оставаться экологически благополучным регионом, лидером по энергоэффективности экономики. Это подтверждается объективными показателями состояния окружающей среды и авторитетными рейтинговыми исследованиями", — сказал Никитин.

Экологический рейтинг "Зеленого патруля" публикуется четыре раза в год и отражает актуальное состояние экологии в регионах России. На протяжении последних шести лет Тамбовская область входит в число лидеров рейтинга.

Другие новости региона читайте здесь >>