МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения" пройдет 1-2 ноября в Сочи, сообщает МИД РФ.

Согласно распространенному в четверг сообщению ведомства, мероприятие соберет около 100 участников из многих стран — представителей международных и общественных организаций, экспертного и научного сообщества. Конференцию организуют Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с МИД России.

Ожидается, что участники обсудят состояние дел с обеспечением биологической безопасности в мире в контексте осуществления конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). При этом основной целью будет содействие успеху переговорного процесса в рамках данной конвенции, результативному проведению совещания ее государств-участников в Женеве 4-8 декабря.

Как отмечают в МИД РФ, особое внимание будет уделено "дальнейшей программе работы по этой линии на период 2018-2020 годы, представлению передовых наработок по профилактике и чрезвычайному реагированию на эпидемические угрозы, демонстрации соответствующей материальной части и технологий, а также российскому опыту развития профильного международного сотрудничества в мирных целях".

"Будет также рассмотрена проблематика научно-технических достижений, имеющих отношение к КБТО, намечено обсудить механизмы мониторинга и управления рисками в данной области", — говорится в сообщении российского дипведомства.