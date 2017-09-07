Владимир Узун: создание нового списка учебников - вызов для издателей

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Создание нового единого Федерального перечня учебников станет новым вызовом для российских издателей, при этом система будет похожа на советскую практику качественного образования, рассказал президент АО "Управляющая компания "Просвещение" Владимир Узун.

При разработке перечня, по словам Узуна, не будет создаваться единый учебник, новая система будет подобна той, что была в советский период.

"Тогда тоже были учебники для одаренных, по системе Занкова, какие-то были стабильными, другие – экспериментальными. Новая система, которая разрабатывается, будет примерно такой же", — сказал Узун.

По мнению собеседника агентства, Министерство образования требует создать единые подходы к концепции, связанные с образовательными стандартами и федеральным ядром образования.

"Да, это новый вызов, но думаю, мы справимся с ним", — сказал Владимир Узун.

Он уточнил, что главная задача издателей в этой ситуации — добиться высоких результатов в решении проблем грамотности и подготовки к поступлению в вузы. Отдельное внимание Узун обратил на подготовку учителей.

"Учебников хороших не бывает. Дети все равные, а учебник один. Важнее, как подготовлен учитель. Наша задача помочь ему в этом", — считает Узун.

Президент "Просвещения" также подчеркнул, что во многих регионах по состоянию на 1 сентября были большие провалы с поставками школьных учебников.

Решить проблему, считает он, поможет частный социально ориентированный бизнес, выделяя инвестиции, поскольку заинтересован в этом как работодатель.

Министерство образования создает основную и углубленную линейки учебников, сократив количество пособий до трех в каждой. Предыдущий список был утвержден в 2014 году. На сегодняшний день в федеральном перечне 1376 учебников.