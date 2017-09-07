ЕР представит итоги проверки наличия вакцин от гриппа в регионах

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Партийный проект "Единой России" "Здоровое будущее" к октябрю представит результаты мониторинга наличия вакцин от гриппа в регионах, сообщает пресс-служба партии.

В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос журналистов, когда начнется вакцинация против гриппа в зимний сезон 2017-2018 годов, сообщила, что в этом году вакцину начали поставлять в регионы раньше обычного. По ее словам, половина всех необходимых объемов вакцины от гриппа для вакцинации в зимний сезон 2017-2018 годов уже доставлена в регионы. Ранее Попова сообщала, что федеральный бюджет закупит большее количество вакцин от гриппа, чем в прошлом году, субъекты РФ получат почти 60 миллионов доз.

"Партпроект "Здоровое будущее" проведет мониторинг наличия вакцин от гриппа в регионах и сравнит полученные данные со сведениями, предоставленные Роспотребнадзором РФ и Минздравом РФ. Результаты мониторинга будут представлены в октябре 2017 года", — цитирует пресс-служба партии руководителя проекта Николая Герасименко.