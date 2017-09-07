Следствие просит саратовцев избегать зоопарк, где леопард напал на девочку

САРАТОВ, 7 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие призывает жителей и гостей Саратова избегать посещения контактного зоопарка, владелец которого был взят под домашний арест после нападения леопарда на шестилетнюю девочку, сообщил РИА Новости в четверг руководитель следственного отдела по Фрунзенскому району города СУСК по региону Дмитрий Соколов.

Ранее СК РФ сообщил, что 26 июля девочка после нападения леопарда в контактном зоопарке в одном из торговых центров Саратова получила повреждения в области шеи, спины и живота, ее госпитализировали. Суд в четверг поместил до 5 ноября под домашний арест гендиректора и владельца ООО "Альпака" Дмитрия Мельникова.

"Материалами дела установлено, что этот контактный зоопарк работает в нарушение действующих норм и правил РФ, и для граждан особое внимание — не посещать зоопарк либо не заходить в клетку ни в коем случае к животным, поскольку это опасно для жизни и здоровья", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о том, куда можно поместить животных из этого зоопарка. "Он в каком-то варианте продолжает работать… Специально обученных людей там нет", — подчеркнул Соколов.

По версии следствия, с октября 2016 года по 26 июля 2017 года руководство компании "Альпака", организовавшей деятельность зоопарков, оказывало услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным СК, именно это стало причиной травмирования ребенка и лишь по случайности девочка не получила еще более серьезные повреждения.

Ранее в прокуратуре области сообщили, что ООО "Альпака", являющаяся владельцем контактного зоопарка "Мадагаскар", где произошло ЧП, оштрафовано на 50 тысяч рублей за привлечение сотрудников к работе без официального оформления.