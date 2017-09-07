Губернатор Приамурья дает задания по комментариям пользователей в Instagram

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Амурской области Александр Козлов рассказал в интервью РИА Новости, что попросил региональных министров подписаться на свой аккаунт в Instagram и дает им поручения по комментариям пользователей.
"Плюс совещание в Instagram провели: люди увидели обратную связь. Сегодня мои коллеги министры — я их попросил подписаться, следить за комментариями, оперативно реагировать", — добавил Козлов.
Губернатор отметил, что "сегодня не все коллеги в правительстве готовы работать в таком формате, им сложно". "Но это интересно, мы работаем в этом направлении", — рассказал он.