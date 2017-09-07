Губернатор Приамурья дает задания по комментариям пользователей в Instagram

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Амурской области Александр Козлов рассказал в интервью РИА Новости, что попросил региональных министров подписаться на свой аккаунт в Instagram и дает им поручения по комментариям пользователей.

"Чем мне нравится Instagram – он полезен для меня. Тема идет – вижу по докладам – качество воды. Выхожу в Instagram: у кого что, уважаемые земляки? За сутки 250 обращений. В рамках регламентов я не могу проводить прием 250 человек. Я воспринимаю это (комментарии — ред.) как обращение ко мне. Даю поручения профильным министерствам, собираю совещания, даю поручения пофамильно разобраться по этому поводу. Мне удобно так", — сказал он.

"Плюс совещание в Instagram провели: люди увидели обратную связь. Сегодня мои коллеги министры — я их попросил подписаться, следить за комментариями, оперативно реагировать", — добавил Козлов.

Губернатор отметил, что "сегодня не все коллеги в правительстве готовы работать в таком формате, им сложно". "Но это интересно, мы работаем в этом направлении", — рассказал он.