МККК продолжит гуманитарную деятельность в Крыму

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. МККК продолжит оказывать гуманитарное содействие нуждающимся, проживающим на территории Крыма, заявил в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт.

"Что касается Крыма, то там нашей помощью охвачено более 10 тысяч человек, которые бежали от конфликта на территории Украины в 2014 году, и мы продолжим оказывать эту поддержку до тех пор, пока в этом будет необходимость. Хочу еще раз подчеркнуть, что наша деятельность на территории Крымского полуострова осуществляется при полном согласии с властями", — заявил Штилхарт.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17:00.

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