В Москве открыли второй шоу-рум программы реновации

Стенд с шоу-румом квартир, предлагаемых москвичам в рамках программы реновации жилищного фонда на Московском урбанистическом форуме на ВДНХ. Архивное фото

Стенд с шоу-румом квартир, предлагаемых москвичам в рамках программы реновации жилищного фонда на Московском урбанистическом форуме на ВДНХ. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Недвижимость. Второй шоу-рум программы реновации, в котором будут демонстрироваться квартиры и элементы благоустройства дворов, открылся на ВДНХ, передает корреспондент РИА Недвижимость.

"Мы учли максимально те пожелания, которые были от посетителей первого шоу-рума. Особый акцент сделали на благоустройстве, чтобы показать некие элементы — больше, чем это было в шоу-руме в 75-м павильоне", — сказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, открывая шоу-рум.

Он добавил, что в новом шоу-руме власти решили показать, "какие другие малые формы могут быть для детских и спортивных площадок, и элементы мощения".

"Здесь мы создали входную группу в том виде, в котором она должна быть (не имитация), с лифтами грузовыми и пассажирскими. Мы увеличили коридор, добавили кладовую, на кухне положили плитку", — сказал Левкин.

Ранее подобный шоу-рум был представлен на Московском урбанистическом форуме, который проходил на ВДНХ 6-12 июля. За это время экспозицию посетили более 40 тысяч человек.