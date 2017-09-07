Представителей 41 региона собрал в Воронеже IV Всероссийский медиафорум

ВОРОНЕЖ, 7 сен — РИА Новости. Представители 41 региона России принимают участие в открывшемся в четверг в Воронеже IV Всероссийском медиафоруме, сообщает правительство региона.

В форуме, который проходит в воронежском Сити-парке "Град", принимают участие более 600 человек, в числе которых медиаменеджеры, эксперты, известные журналисты и репортеры, представители федеральных и региональных органов власти.

Как отметил на открытии заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, текущий форум собрал рекордное число участников. В течение двух дней они будут обсуждать актуальные вопросы, связанные с перспективами развития медиаотрасли.

"Я очень рад, что форум собрал на воронежской земле представителей средств массовой информации из 41 региона России. Отдельные слова благодарности Минкомсвязи за то, что мы здесь проводим всероссийский медиафорум", — сказал на открытии мероприятия губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Он добавил, что в этом году ключевыми вопросами, обсуждаемыми на форуме, станут определение эффективности СМИ, их социальная ответственность, а также перспективы развития региональных изданий.

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